HABERLERGündem Haberleri

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme… 15 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme… 15 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 19:47

GÖREVDEN uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu ve 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye getirilen 22 şüpheliden 15'i tutuklama talebiyle 5'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 15 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İrtikap', ,'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İrtikap', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özgür Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik Aslı Kotan hakkında ise imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 22 şüpheliden 15'i tutuklama talebiyle, 5'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 15 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli ise doktor raporu doğrultusunda serbest bırakıldı.

 

