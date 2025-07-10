Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tanık ifadeleri ortaya çıktı: '8 milyon TL rüşvet verdim'

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmanın 1’i gizli 6 tanığın ihbarı üzerine başladığı öğrenildi.

İş adamı olan tanık ifadesinde, "Ben dededen CHP’li bir ailede büyüdüm. Bazı şeylerin düzeleceğine inandım. CHP’li bir belediyenin gelmesiyle birlikte artık usulsüzlük olmayacağını düşünüyordum. Ancak aynı görüşte olan bir arkadaşım ile birlikte belediye başkanı bizden para istemeye başlayınca bir CHP’li olarak vicdanıma dokundu, bu durumu kendime yediremedim. Vatandaşlık görevim için müracaatta bulundum. Yaklaşık bir yıl önce Belediye Başkanı Özgür Kabadayı belediye başkanı seçildi. Benle aynı inşaat işini yapan arkadaşım belediye başkanına bir iskanın alımı için benim ofisimde 300 bin TL rüşvet verdi. Bu rüşvet pazarlığına bizzat şahidim” dedi.

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‘8 MİLYON TL RÜŞVET’

Otel sahibi diğer tanığın ise bir otel inşaatı ruhsatı için belediyeye 8 milyon TL rüşvet verdiğini ifade etti.

İFADELERİNİN ALINMASI BEKLENİYOR

CNN Türk Muhabiri Sinan Ağca, Şile Belediyesi operasyonu ile ilgili detayları şu sözlerle anlattı;

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında özellikle Şile Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Dosya hazırlandıktan sonra bu sabah operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri hem Şile Belediyesine hem de ismi geçen şüphelilerin bulunduğu adreslerde arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.

Bu kapsamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’da o şüpheliler arasında bulunuyor.

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Hazırlanan soruşturma dosyasında Şile Belediyesine yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından soruşturma başladı. Belediye Başkanı dahil 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul’a getirildi. İfade işlemlerine kısa süre içerisinde geçilmesi bekleniyor. İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Özellikle Belediye başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli şu anda gözaltında. İfadelere geçilmesini bekliyoruz."