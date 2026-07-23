Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma! Mehmet Sait Köse’nin ifadesi ortaya çıktı: "Ne kadar borcum olduğunu hatırlamıyorum'

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sur Müzik firmasının sahibi Mehmet Sait Köse'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Köse ifadesinde, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin organizasyon süreci, Koşan Adam firmasıyla yürütülen ticari ilişki, bilirkişi raporundaki tespitlere yönelik sorulara yanıt verdi.

‘ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANACAK BİR SUÇ İŞLEMEDİM’

Köse ifadesinde, "Ben etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak herhangi bir suç işlemedim. Ancak aksi bir karar olursa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isterim" dedi.

‘BELEDİYE İLE DOĞRUDAN İLETİŞİMİMİZ OLMADI’

Köse, "Şile Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Şile Bezi Festivali ile ilgili uzun yıllardır yanımızda çalışan ve vekalet verdiğimiz Arif Sevik festival işleriyle ilgilenirdi. Bu işi Berkant Acil ile birlikte yapmamız için teklif geldi. Ekonomik olarak yetersiz olduklarını söylediler. Şile Belediyesi ile 2024 yılında sözleşme yaptık. Berkant'ın firmasından sanatçı desteği aldık, sanatçılara ödemeyi şirketim yaptı. Ancak belediye hak edişlerde sürekli problem çıkardı. Kar etmeyi düşündüğümüz işte külliyen zarar ettik. Belediye içerisinde çalışan yetkili veya yetkisiz hiç kimseyle doğrudan ya da farklı şekilde iletişimimiz olmadı" dedi.

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‘BERKANT ACİL İLE DOSTLUK İLİŞKİMİZ VARDIR’

Köse, "Berkant Acil ile uzun yıllardır dostluk ve meslektaşlık ilişkimiz vardır. Birbirimize işlerde destek olurduk. Sürekli alacak verecek ilişkimiz olduğu için ne kadar alacağım ya da borcum olduğunu hatırlamıyorum. Dolayısıyla aramızda para transferleri olmuştur" ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ TESPİTLERİ REDDETTİ

Köse, "Bilirkişi tarafından tespit edilen 21 milyon lira fark iddiası tamamen eksik inceleme neticesinde ortaya çıkmıştır. Faturalar yanlış hesaplanmış, diğer gider kalemleri hiç dikkate alınmamıştır. Bir konser sadece sanatçının gelmesinden ibaret değildir. Elektrik, su, sahne, ses, ışık ve kurulum gibi birçok gider bulunmaktadır" dedi.

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‘511 BİN DOLAR İDDİASI DOĞRU DEĞİL’

Köse, "Hesabımda 511 bin dolar çekildiği iddiası tamamen yanlıştır. Hesabımdaki dolar miktarı 500 dolardır. İşin toplam bedeli 30 milyon liradır. Yukarıda açıklanan hiçbir gerekçe doğru değildir" ifadelerini kullandı.

‘PARAYI AKLAMA GİBİ BİR DERDİMİZ YOK’

Köse, "Paranın kaynağını açıklayamayacağımız hiçbir husus yoktur. Belediyeden işi alan firma benim firmamdır. Destek aldığım firma Berkant Acil'e ait Koşan Adam firmasıdır. Şile Belediyesi ödemeleri geciktirdiği için ödemeleri kendi içimizde karşılamaya çalıştık. Bilirkişi raporunun söylediği gibi parayı aklama gibi bir derdim olsa paramı uhdemde tutar, yurt dışına gönderir ya da farklı bir yöntem üretirdim, tekrar kendi hesabıma getirmezdim" dedi.