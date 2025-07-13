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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma... Avukatın rüşvet aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Şile Belediyesi#Avukat#Rüşvet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 10:36

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş.'nin rüşvet pazarlıklarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ifadesinde, “Bazı bölümlerde beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö'dür" şeklinde konuştu.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından operasyon düzenlendi.

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Belediye içerisinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları kaydedildi. Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin Euro'yu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

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Şile Belediyesine yönelik soruşturma... Avukatın rüşvet aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

'SAVCILIK MAKAMINDA CEVAP VERMEK İSTİYORUM'

Avukat A. Ş.'nin alınan ifadesinde, 'Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında Avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaparak bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile alakalı hukuki bir soru sorulduğunda bunların muhatabı olarak sorulara cevap vermede görevliyim. Rüşvet konusunda ise avukatlık kanunu 58.maddesini gerekçe göstererek bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum' dedi.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma... Avukatın rüşvet aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

'BAŞKAN OLARAK TABİR EDİLEN KİŞİ BEN DEĞİLİM'

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, “Göreve geldiğimde yetkileri yardımcılarıma devrettim, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgim bulunmuyor. Bazı bölümlerde beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö'dür" dedi.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma... Avukatın rüşvet aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

ÖZGÜR KABADAYI DAHİL 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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#Şile Belediyesi#Avukat#Rüşvet

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