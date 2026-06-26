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Şile Belediyesi'ne üçüncü dalga rüşvet operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Şile Belediyesi#Operasyon#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 09:13

Şile Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesinde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

Şile Belediyesine üçüncü dalga rüşvet operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 12 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı.

Şile Belediyesine üçüncü dalga rüşvet operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

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Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli ise 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Şile Belediyesine üçüncü dalga rüşvet operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

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#Şile Belediyesi#Operasyon#Gözaltı

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