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Şile Belediyesi'nde Başkanvekili Sacit Terzi oldu

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#Şile#Belediye#Seçim
Şile Belediyesinde Başkanvekili Sacit Terzi oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 10:26

İstanbul'da Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. 15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi’nde Başkanvekili seçimi için CHP Grubu Sacit Elçi’yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu. Üçüncü turdaki seçimde CHP grubunun adayı Sacit Terzi 8 oy alırken, rakibi Kaya Kocaman 7 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın itirazları üzerine seçimde dördüncü tura geçildi. Dördüncü turda ise, CHP grubunun adayı Sacit Terzi 8 oy alarak Belediye Başkanvekili seçildi.

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İstanbul Valiliği’nin 17 Temmuz’da yaptığı duyurunun ardından toplanan mecliste, Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim için seçim başladı. Mecliste CHP’nin 8, AK Parti’nin 4, MHP’nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor.

Şile Belediyesinde Başkanvekili Sacit Terzi oldu

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapılıyor. İlk iki turda 3/2 çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en fazla oyu alan aday başkanvekili seçiliyor. Seçimde CHP Grubu Sacit Elçi’yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman.

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TERZİ 8 OY, KOCAMAN 7 OY ALDI

Şile Belediyesi’nde Başkanvekili CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu. Üçüncü turda 8 oyla Sacit Terzi seçilirken, rakibi Kaya Kocaman 7 oy aldı. Cumhur İttifakının 'Salt çoğunluk sağlanamadı' itirazları üzerine dördüncü tura geçildi.

DÖRDÜNCÜ TURA GİDİLDİ

Dördüncü turda yapılan seçimle CHP grubunun adayı Sacit Terzi 8 oy alarak başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Kaya Kocaman ise seçimde 7 oy aldı.

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#Şile#Belediye#Seçim

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