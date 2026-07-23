Şile Belediyesi soruşturmasında Ahbap Derneği detayı: Paranın izinin kaybettirilmeye çalışmışlar! Şarkıcılara ödenen ücretler ortaya çıktı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, 25 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen '35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Organizasyon Hizmet Alımı' ihalesi resmi kayıtlarda 'Sur Müzik' aldı.

Yaklaşık 38 milyon 212 bin TL bedelli olan ihalede, Sur Müzik firmasının paravan olarak kullanıldığı, organizasyonun ise fiilen Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’e ait Koşan Adam Menajerlik & Organizasyon firması tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Şüpheli ve tanık ifadelerinde; ihaleye giren diğer firmaların da ana yüklenici ile organik bağının bulunduğu, festivalde sahne alan sanatçı ve sunucuların organizasyon için Koşan Adam firmasıyla anlaştığı, resmi ödemelerin ise Sur Müzik üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

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Şile Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ifadesinde, ihalenin gerçekte Koşan Adam'a verildiğini, Sur Müzik'in yalnızca kağıt üzerinde yer aldığını teklif veren diğer firmaların da Sur Müzik ile organik bağının bulunduğunu anlattı. Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı da organizasyon sürecinde fiili muhataplarının Koşan Adam firması olduğunu, Belediye Başkanı'nı Özgür Kabadayı'nın tek muhatabınız 'Oğuz' dediğini ifade etti.

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PARANIN İZİNİN KAYBETTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Raporda, belediye bütçesinden organizasyon kapsamında yaklaşık 22,79 milyon TL fatura kesildiği, ancak festivalde yer alan sanatçı ve sunuculara ödenen toplam tutarın 1,93 milyon TL olduğu belirtildi. Raporda, aradaki yaklaşık 20,86 milyon TL'lik farkın ticari teamüllere aykırı biçimde çok sayıda şirket ve şahıs hesabı üzerinden dolaştırıldığı, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.

ŞARKICILARA ÖDENEN ÜCRETLER

Rapora göre; Sena Şener için belediyeye 1 milyon TL, sanatçıya 50 bin TL, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL, sanatçıya 250 bin TL, Sıla için 6 milyon 200 bin TL, sanatçıya 625 bin TL, Erdal Erzincan için 1 milyon 750 bin TL, sanatçıya 37 bin 500 TL, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL, sanatçıya 312 bin 500 TL ödeme yapıldığı belirlendi.

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Festivalde sunucu olarak katılan Mutlu Ulusoy da tanık olarak ifade verdi. Festival sonrasında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile aralarında duygusal bir birliktelik yaşandığını belirten Ulusoy, Şile Belediyesi'nde işe başladığını, iki ay görev yaptıktan sonra istifa ettiğini anlattı. Ulusoy Berkant Acil'in alamadığı hak edişleri almak için Belediye Başkanıyla görüştüğünü anlattı.

MASAK RAPORU VE WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

MASAK incelemelerinde Yeliz Kaya ile Berkant Acil arasında milyonlarca liralık para hareketi bulunduğu, Kaya'nın hesaplarında toplam 175 milyon liralık nakit işlem hacmi tespit edildi. Yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin Berkant Acil'in bu işlemlerinin haluk leventin verilen hatır çeklerinin ödemesi olduğunu söylediği yer aldı.

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YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Dosyaya giren Yeliz Kaya ve Berkant Acil arasındaki WhatsApp yazışmalarında ise Acil'in, Kaya'yı çekler ve finansal işlemler konusunda uyardığı, yazışmalarda dernek kaynaklarının kişisel borçlar için kullanıldığına dair iddiaların geçtiği yer aldı.

Soruşturmanın, kara para aklama ve kamu kaynağının usulsüz kullanımı şüpheleri çerçevesinde genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

4 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

Sur Müzik’in sahibi Mehmet Sait Köse’nin ifadesinde; ihalenin kendi şirketi üzerinden alınması teklifinin Berkant Acil ve Arif Sevik’ten geldiğini, belediye ile görüşmeleri iş takipçisi Arif Sevik’in yürüttüğünü söylediği öğrenildi.

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Köse'nin ifadesinde ayrıca, yaklaşık 13 milyon TL'lik hakediş ödemesinin yapılması karşılığında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adına 4 milyon TL rüşvet talep edildiğini öne sürdüğü kaydedildi.