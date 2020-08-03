Şile Belediyesi Âlâ Kadınlar Plajı’nı hizmete açtı

Şile Belediyesi, kadına şiddet haberlerinin tırmandığı bu dönemde kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak 38 bin m2 toplam alan üzerine kurulan Âlâ Kadınlar Plajı’nı hizmete açtı. Tesis, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak aynı anda 300 kişiye birden hizmet verme kapasitesine sahip. Turkuaz suların altın sarısı kumlarla buluştuğu bir koyda denize girme imkânı sunan tesiste, durgun suları tercih edenler için yarı olimpik yüzme havuzu da bulunuyor. Yeme içme alanları, botanik bahçesi ve yürüyüş parkurları bulunan tesisin, bungalov evlerinden oluşan konaklama kısmının sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor.

Plaj ve havuz alanları sabah 10.00 ile 18.30 saatleri arasında hizmet verecek, 19.00’dan sonra dünya mutfağının birbirinden lezzetli tatlarını bulabileceğiniz

restoran hizmet vermeye devam edecek. Restoran bölümü, gece boyunca kadın, erkek tüm misafirlere açık. Bayram boyunca ücretsiz olan tesis, bayramdan sonra 8-13 yaş aralığındaki kız çocukları için 25 TL, yetişkinler için 50 TL giriş ücreti ile hizmet verecek.

Plaj kadın cankurtaranlara emanet

Her yaş grubundan kadına ev sahipliği yapan tesis, bölge halkının kadınları için istihdam alanı oldu. Cankurtaranların da içinde bulunduğu tüm personel kadınlardan oluşuyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bize gelen talepler arasında ilk sırada kadınlar plajı yer alıyordu. Biz de kadınların bu taleplerini göz ardı etmedik. 2 ay gibi kısa bir sürede 5 yıldızlı otellerin konseptleriyle yarışacak kalitede bir tesis kurduk. İzin durumları nedeniyle tatile gidemeyen çalışan kadınlar için şehrin stresinden uzaklaşabilecekleri, evlerinde yorulan kadınların dinlenebileceği İstanbul’un içinde çok özel bir mekan hazırladık. Burası sadece dinlenme mekanı olarak düşünülmesin,işlerini taşınabilir bilgisayar üzerinden yapanlar için de deniz ve orman manzarası eşliğinde çok güzel bir çalışma ortamı sunuyoruz,” dedi.