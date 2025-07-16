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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

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#Son Dakika#Şile#Özgür Kabadayı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 10:55

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu

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İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

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İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Şile Belediye Başkanı Kabadayı, emniyet ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını söyledi. Bazı ifadelerde ‘Başkan’ olarak tabir edilen kişinin kendisinin değil yardımcısı T. T. Ö. olduğunu ileri sürdü. Avukat A.Ş. ise bir işinsanından 20 bin Euro rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruyu ise Avukatlık Kanunu’nu gerekçe göstererek “Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum” diye yanıtladı.

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Savcılıkça ifadesi alınan, aralarında Kabadayı’nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

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#Son Dakika#Şile#Özgür Kabadayı

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