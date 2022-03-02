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Sildenafil nedir, ne işe yarar?

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Sildenafil nedir, ne işe yarar

Sildenafil, etken bir madde olarak kullanılmaktadır. Özellikle cinsel uyarıcı niteliği taşıyan ilaçlarda kullanılan Sildenafil, doğru olmayan kullanımlarda ise öldürücü etkiye sahip olabiliyor. Peki, Sildenafil nedir ve yan etkileri nelerdir? İşte, pek çok vatandaşın ismiyle karşılaşması dolayısıyla merakla araştırdığı Sildenafil hakkında bazı bilgiler

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Sildenafil, doğru kullanılmadığı taktirde olumsuz etkiye sahip olabilmektedir. Sildenafil, etkileri dolayısıyla araştırılan etken maddelerden birisidir.

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttIrarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel uyarı ile salInan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.

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Yan etkiler doz yükseldikçe artmaktadır.

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