Sıla’yı kaybettik

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Tekirdağ Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), 2 yaşındaki kızı Sıla’yı 2 Ağustos’ta hastaneye götürdü. Sıla, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla, daha sonra ailesine teslim edilip evine gönderildi. Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül akşamı kızı Sıla’yı yeniden hastaneye götürdü. Baygın haldeki Sıla’yı muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla’dan aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

2’Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları 5 yaşındaki A.Y., koruma altına alındı. Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada, Sıla’nın cinsel istismara da uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

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‘ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER’

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören minik Sıla, dün sabah saatlerinde 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. 1 aydır hastane önünde iyi bir haber almayı bekleyen Sıla’nın yakınları aldıkları acı haberle gözyaşına boğuldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sıla kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir” denildi.