Şilan Topal davasında karar

Haberin Devamı

MİTHAT Topal, henüz 13 yaşında kaçırarak evlendiği Şilan’ın hayatını kâbusa çevirdi. Bingöl’de yaşadığı evden kaçan Şilan, Mithat Topal’dan kurtulmak için il il gezip izini kaybettirmeye çalıştı. En son geçtiğimiz yıl İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına sığındı ve boşanma davası açtı. Şilan hayatından endişe ettiği için Mithat Topal’dan uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayağına elektronik kelepçe katılan Mithat Topal bu duruma rağmen 7 Eylül 2021’de Şilan’ı zorla bir taksiye bindirdi. Yanında arkadaşları Maksut Yıldız ve Rahim Maral da vardı. Şilan zorla tutulduğu evden polis tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mithat Topal ve beraberindeki iki kişiye 14’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava sürerken Şilan ve Mithat Topal boşandılar.

6 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Şilan ve ailesi polis korumasında geldi. Mithat Topal ve Maksuk Yıldız duruşmaya cezaevinden SEGBİS’le bağlandı. Mahkeme Mithat Topal’a 6 yıl, arkadaşı Maksut Yıldız’a 5 yıl, Rahim Maral’a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.