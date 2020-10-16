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Alper KORKMAZ / DHA 
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren suç örgütüne operasyon

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Silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren suç örgütüne operasyon
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Küçükçekmece'de inşaat şirketine yönelik silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anları ise MOBESE kamerasına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan inşaat şirketine yönelik 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı ve yine aynı şirkete 4 Ekim'de düzenlenen bombalı saldırı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polis ekipleri olay yerini gören çok sayıda güvenlik kamerası görüntüleri ile MOBESE kamera kayıtları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 13 Ekim günü eş zamanlı olarak Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, silahlı ve bombalı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen U.E. liderliğindeki suç örgütü adı altında eyleme katılan S.B., Y.D., G.E.S., A.K., F.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırı anları ise MOBESE kamerasına yansıdı.

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