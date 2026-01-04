×
Silahlı suç örgütünün hedefi… ‘Bana yolunu kaybetmiş gençler bul’

Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 07:00

  'Casperlar’ silahlı suç örgütü iddianamesinde örgütün, üye olarak ailevi sorunları olan, statü edinmek isteyen 15–25 yaş arasındaki çocuk ve gençleri hedef aldığına dikkat çekildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyesinin “Dayı lakaplı kişi ‘Bana yolunu kaybetmiş gençler bul' dedi” ifadesi yer aldı.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘Casperlar’ silahlı suç örgütü soruşturmasında145’i tutuklu 223 şüpheli hakkında 839 sayfalık iddianame hazırlandı. 10 Mayıs 2023 ve 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini ‘Hamuş’ takma isimli İsmail Atız’ın yaptığı silahlı suç örgütünün 5 ilde, 24 ilçede 7 cinayet, 116 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Suç örgütünün AVM işletmecileri, kuyumcular, esnaf ve iş yeri sahipleri, güzellik merkezleri, taksi durakları, fırın, motor ve ayakkabı mağazalarını hedef alarak işletmeler üzerinden haraç alma, yağma, korku ve itaat sağlama amacıyla hareket ettiği belirlendi.

‘TEK HAMLELİK VURGUN’A 10-50 BİN LİRA

İddianamede, örgütün özellikle ailevi sorunları olan 15-25 yaş arası gençlerden  oluştuğu, anne-baba boşanma/ayrı yaşam süreçlerinden sonra savrulan kişilerin örgüte katılım noktasında, gerek ekonomik sıkıntıları giderme gerekse de sosyal hayatta saygın bir yer edinme isteklerinin örgütün eleman temin etme sürecini oldukça kolaylaştırdığı yer aldı. Örgüt üyesi Ömer Acar, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadesinde, ‘Dayı’ lakaplı kişinin kendisini arayarak ‘Bana yolunu kaybetmiş gençler bul’ dediğini beyan etti. Örgütün ‘tek hamlelik vurgun’ olarak adlandırılan eylemler için 10 bin ila 50 bin lira arasında ödeme vaadinde bulunduğu, 4–5 bin lira şeklinde üçüncü şahıslara ait banka hesapları üzerinden yapıldığı anlatıldı. 

Silahlı suç örgütünün hedefi… ‘Bana yolunu kaybetmiş gençler bul’

7’Sİ CİNAYET 116 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

839 sayfalık iddianamede 116 adet eylem anlatıldı. İddianamede örgütün üyelerince işlenen 7 cinayet yer alırken, örgütün faaliyetlerinden 154 kişinin de mağdur olduğu belirtildi. Şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘nitelikli yağma’, ‘nitelikli hırsızlık’, ‘silahlı tehdit’,  ‘6136 Sayılı Kanun’a muhalefet etme’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’,  ‘silahla kasten yaralama’ gibi suçlardan değişen oranlarda  hapsi istendi.

