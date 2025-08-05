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Silahlı sevgili... Adana sıcağında mont giymesi polisin dikkatini çekti

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#Muhammed K.#Adana#Mont
Silahlı sevgili... Adana sıcağında mont giymesi polisin dikkatini çekti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 07:00

Birlikteliklerine karşı çıkan sevgilisinin ailesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Muhammed K., Adana sıcağında mont giymesi polisin dikkatini çekince yakalandı.

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ADANA’da 1 Ağustos saat 05.00 sıralarında, devriye görevindeki Çukurova polisi, yüksek hava sıcaklığına rağmen mont giymiş ve inşaat eldiveni takmış Muhammed K. (36) ile bindiği plakasız motosikleti kullanan arkadaşı Ümit K.’yi (38) şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından motosikletin önünü kesip şüphelileri yakaladı. Motosikletten indirilen Muhammed K.’nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi. Sevgilisinin ailesinin, birlikteliklerine karşı çıktığı öğrenilen Muhammed K.’nin, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

ÜST ÜSTE 2 KIYAFET GİYMİŞ

Muhammed K.’nin, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste 2 kot pantolon ve 2 tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı. Muhammed K. ifadesinde, “Sevdiğim kızın ailesinin tutumu nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyordum. Bu nedenle silahı taşıyordum” dedi. Muhammed K. tutuklandı, arkadaşı Ümit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ümit K.’ye ‘plakasız motosiklet kullanmak’ suçundan 15 bin 709 lira ceza kesildi.

 

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#Muhammed K.#Adana#Mont

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