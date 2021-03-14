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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 02:38 | Son Güncelleme:

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

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Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaşamını yitirdi.

Zincirliçay Mahallesi Muhtarı İlhan Kırtay (51), Siverek-Diyarbakır kara yolu 25. kilometresinde, kendisine ait tesisten otomobiliyle çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Kırtay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

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