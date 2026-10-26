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Silahlı saldırıya uğrayan MHP'li belediye meclis üyesi Saral, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Kocaeli#Silahlı Saldırı
Silahlı saldırıya uğrayan MHPli belediye meclis üyesi Saral, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 21:34

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

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Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan MHPli belediye meclis üyesi Saral, hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#MHP#Kocaeli#Silahlı Saldırı

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