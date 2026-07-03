Silahlı saldırıya uğrayan kişi, saldırgana taş atarak karşılık verdi

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Olay, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yan yolda meydana geldi. Servis araçları işletmecisi R.Ö. otomobilini park edip yürüdüğü sırada yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

TAŞLA KARŞILIK VERDİ

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Ayağından yaralanan R.Ö., yakındaki bir okulun bahçesine sığındı. Bu sırada R.Ö.'nün yerden aldığı taşı şüpheliye doğru fırlattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ayağından yaralanan R.Ö., kendi imkanlarıyla Kütahya'daki özel bir hastaneye giderek tedaviye alındı. R.Ö.’nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.