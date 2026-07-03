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Silahlı saldırıya uğrayan kişi, saldırgana taş atarak karşılık verdi

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#Kütahya#Silahlı Saldırı#Polis
Silahlı saldırıya uğrayan kişi, saldırgana taş atarak karşılık verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 17:51

Kütahya’da motosikletli bir şüphelinin silahlı saldırısında ayağından yaralanan servis işletmecisi R.Ö., sığındığı okul bahçesinde yerden aldığı taşı fırlatarak karşılık verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yan yolda meydana geldi. Servis araçları işletmecisi R.Ö. otomobilini park edip yürüdüğü sırada yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi, saldırgana taş atarak karşılık verdi

TAŞLA KARŞILIK VERDİ

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Ayağından yaralanan R.Ö., yakındaki bir okulun bahçesine sığındı. Bu sırada R.Ö.'nün yerden aldığı taşı şüpheliye doğru fırlattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi, saldırgana taş atarak karşılık verdi

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ayağından yaralanan R.Ö., kendi imkanlarıyla Kütahya'daki özel bir hastaneye giderek tedaviye alındı. R.Ö.’nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Kütahya#Silahlı Saldırı#Polis

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