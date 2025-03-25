×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Silahlı saldırıya uğramıştı... Suç örgütü lideri Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Coşkun Necati Arabacı#Necati Arabacı#Cehennem Melekleri
Silahlı saldırıya uğramıştı... Suç örgütü lideri Necati Arabacının sağ kolu olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 19:15

İstanbul'da bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Erkan Akyol’un, kendilerinin ‘Cehennem Melekleri’ olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı. Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'CEHENNEM MELEKLERİ' GRUBU LİDERİNİN SAĞ KOLU

Öte yandan saldırıda baldırından yaralanan Erkan Akyol’un, kendilerini ‘Cehennem Melekleri’ olarak adlandıran suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Silahlı saldırıya uğramıştı... Suç örgütü lideri Necati Arabacının sağ kolu olduğu ortaya çıktı
Coşkun Necati Arabacı

Akyol’un geçmişte Almanya Köln’de bulunan bir bara silahla ateş edilerek 1 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Coşkun Necati Arabacı#Necati Arabacı#Cehennem Melekleri

BAKMADAN GEÇME!