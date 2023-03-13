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Silahlı saldırıya uğradılar, çay içmeye devam ettiler

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#İstanbul#Sarıyer#Silahlı Saldırı
Silahlı saldırıya uğradılar, çay içmeye devam ettiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 16:37

Sarıyer'de, cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce ateş edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada bardaklarını dahi bırakmayan kişiler saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, yoldan geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam ederken, motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi isabet almamak için eğildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıya uğradılar, çay içmeye devam ettiler

Saldırıya uğrayan kişiler, ateş açıldığı sırada dahi bardakları bırakmazken, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Silahlı saldırıya uğradılar, çay içmeye devam ettiler

SALDIRI SONRASI ÇAYLARINI YUDUMLADILAR

Görüntülerde, 3 kişinin cadde üzerinde çay içtiği görülüyor. İki kişi bir binanın kapı önünde sohbet ederken diğeri kaldırımda yürüyor. Bu sırada caddeden geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi kaldırımdaki kişilere doğru bir el ateş ediyor. Sohbet eden iki arkadaş yaşananları fark etmezken, kaldırımda yürüyen kişi son anda yere eğilerek kurşunun hedefi olmaktan kurtuluyor. Saldırganlar kaçarken, saldırıya uğrayanlar çaylarını yudumlamaya devam ediyor.

Silahlı saldırıya uğradılar, çay içmeye devam ettiler

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#İstanbul#Sarıyer#Silahlı Saldırı

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