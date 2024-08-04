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Silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı

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#Kırıkkale#Soruşturma#Polis
Silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 04:15

Kırıkkale'de husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu şahıs, sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası can havliyle otomobiliyle kaçarak emniyete sığındı.

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Olay, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, husumetli olduğu E.A.'nın bulunduğu otomobile dört el ateş etti. Arka camdan ve koltuktan geçerek E.A.'nın sırtına isabet eden kurşun, şahsı ağır yaraladı. Otomobiliyle olay yerinden kaçarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne sığınan şahıs, burada yardım çağrısında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, E.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kırıkkale#Soruşturma#Polis

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