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Silahlı saldırıda yaralandı, hastaneden kaçmak istedi, ortalığı birbirine kattı

#Samsun#İlkadım#Hastane
Silahlı saldırıda yaralandı, hastaneden kaçmak istedi, ortalığı birbirine kattı

Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki P.P., hastaneden kaçmak isterken polis tarafından yakalandı ve tedavi altına alındı.

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Olay, İlkadım ilçesinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki P.P., sol bacağının 2 yerinden yaralandı. Yaralı genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan P.P., acil servisten kaçmak istedi. Yattığı sedyeden kalkan P.P.'yi tedavi olması için polis ekipleri ikna etmeye çalışırken yaralı genç aniden fırlayarak koşmaya başladı. Polisin müdahalesi sonucu hastaneden kaçması engellenen P.P. tedavi altına alındı.

P.P.'nin 13 Ocak tarihinde de berber dükkanında da silahlı saldırıya uğradığı ve sağ dizinden yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı saldırıda yaralandı, hastaneden kaçmak istedi, ortalığı birbirine kattı

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#Samsun#İlkadım#Hastane

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