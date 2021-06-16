Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan doktor taburcu oldu

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Develi ilçesi Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Erdal Kurt, iş çıkışı evine doğru yürürken, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Göçer’in tabancalı saldırısına uğradı. Dr. Kurt ayağından yaralandı. Dr. Kurt, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayıp, etkisiz hale getirdi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Kurt, buradan da Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dr. Erdal Kurt, iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Mehmet Göçer, tutuklanarak Bünyan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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