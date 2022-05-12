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Silahlı saldırıda öldürülen 'Kadayıfçı Olcay' son yolculuğuna uğurlandı

#Adana#Olcay Tekin#Silahlı Saldırı

Adana’da arkadaşının oto tamirhanesinde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan Olcay Tekin (33) toprağa verildi.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, sokak arasındaki imalathanesinin yanındaki arkadaşının oto tamirhanesine gitti. Tekin, sandalyede oturduğu sırada yaya olarak gelen bir kişi, ‘Olcay’ diye seslendikten sonra belindeki tabancayı peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Tekin’in sırtına, göğsüne ve boynuna isabet etti. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Ağır yaralanan Tekin, otomobille götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

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BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olcay Tekin’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kabasakal Mezarlığı’na götürülen Tekin’in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cuma Tekin, oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğuldu.

Silahlı saldırıda öldürülen Kadayıfçı Olcay son yolculuğuna uğurlandı

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KATİL ZANLISI ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısının yakalamak için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesi alınırken, henüz kimliği saptanamayan katil zanlısının yakalanması için de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Silahlı saldırıda öldürülen Kadayıfçı Olcay son yolculuğuna uğurlandı

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#Adana#Olcay Tekin#Silahlı Saldırı

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