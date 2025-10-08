×
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem, toprağa verildi

Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem, toprağa verildi
Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cenazesi toprağa verildi.

Küçükçekmece Gasilhanesi'nden alınan Öktem'in cenazesi, Bakırköy'deki Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi. Öktem'in yakınları caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Tabutunda Galatasaray atkısı bulunan Öktem'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, polis ekipleri, cami avlusu ve çevrede güvenlik önlemi alırken, caminin bulunduğu Conk Bayırı Caddesi de trafiğe kapatıldı.

OLAY

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Öktem kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştirenlerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen bir zanlı yakalanmıştır. Şüphelilerden 2'si 18 yaşın altındadır." bilgisi verilmişti.

Şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, maske ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer almıştı:

"İlk belirlemelere göre, eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

Başsavcılıktan daha sonra yapılan açıklamada ise saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı saptanan ve suikastla ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı, şüphelilerden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu bildirilmişti.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne aldığı yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

