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Silahlı saldırı şüphelisi çatıdan çatıya geçerken yakalandı

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#Samsun#Saldırı#Silah
Silahlı saldırı şüphelisi çatıdan çatıya geçerken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 21:00

Samsun’da silahlı saldırı düzenlediği 2 kişiyi yaraladıktan sonra bir binanın çatısına saklanan Mustafa A. (27), başka bir binanın çatısına geçmek isterken yakalandı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede oturan N.Y. (32) ve M.C.B. (25), aralarında husumet bulunan Mustafa A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Mustafa A. ise motosikletle kaçtı.

İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Kılıçdede Mahallesinde bir binanın çatısında saklandığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin binanın etrafını sardığını fark eden şüpheli, başka bir binanın çatısına atlamaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen tabancaya ise itfaiye yardımıyla el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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#Samsun#Saldırı#Silah

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