Silahlı saldırı 2 can aldı

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Tekel bayisinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheliler yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen’e ateş açıp kaçtılar.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'in hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen'in ise yaralandığı belirlendi.

AYNI YER İKİNCİ OLAY

Yaralı Emre Erzen, ambulansla hastaneye sevk edildi. polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.