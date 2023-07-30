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Silahlı saldırı 2 can aldı

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#Tekel Bayisi #Polis#Sağlık Ekibi
Silahlı saldırı 2 can aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:00

İstanbul Esenyurt’ta, dün saat 00.15 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler araçla Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen'nin (21) bulunduğu tekel bayisine geldi.

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Tekel bayisinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheliler yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen’e ateş açıp kaçtılar.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'in hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen'in ise yaralandığı belirlendi.

AYNI YER İKİNCİ OLAY

Yaralı Emre Erzen, ambulansla hastaneye sevk edildi. polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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#Tekel Bayisi#Polis#Sağlık Ekibi

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