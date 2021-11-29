Silahlı saldırgan kadın doktora dehşeti yaşattı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Olaylı maçtan Omicron çıktı Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...Olaylı maçtan Omicron çıktı! Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...#Omicron Varyantı
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
DSÖden açıklama geldi Ve ilan ettiler: Omicronda küresel riskDSÖ'den açıklama geldi! Ve ilan ettiler: Omicron'da küresel risk#Omicron
İzmir’de deniz taştı 52 il için uyarı…İzmir’de deniz taştı! 52 il için uyarı…#Hava Durumu
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
Ölümle burun buruna... Kadın doktora dehşeti yaşattıÖlümle burun buruna... Kadın doktora dehşeti yaşattı#Tuzla
Kapıköy Sınır Kapısında yoğunluk Uzun kuyruklar oluştuKapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu #VAN
Omicron dünyayı ayağa kaldırdı Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız 10 SORU 10 YANITOmicron dünyayı ayağa kaldırdı! Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? 10 SORU 10 YANIT#Omicron
İstanbulda otelci çift cinayetinde yeni gelişme... Yakalandılarİstanbul'da otelci çift cinayetinde yeni gelişme... Yakalandılar#İstanbul
Son 4 yılda yüzde 133 yükseldi İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerlerSon 4 yılda yüzde 133 yükseldi! İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerler #Arsa Fiyatları
Saraylarda yaşıyor ama, bebek arabasına kocaman nazar boncuğu astıSaraylarda yaşıyor ama, bebek arabasına kocaman nazar boncuğu astı#Prenses Beatrice
Eski istihbaratçı Altaylının CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar ortaya çıktıEski istihbaratçı Altaylı'nın CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar ortaya çıktı#Enver Altaylı
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLERGündem Haberleri

Silahlı saldırgan kadın doktora dehşeti yaşattı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

#Tuzla#Silahlı Saldırı#Tutuklama

İstanbul Tuzla’da pompalı tüfekli saldırgan binlerce kişinin yaşadığı sitede dehşet saçtı. Servis araçlarına kurşun yağdıran saldırganın hedef aldığı bir kadın doktor ise şans eseri kurtuldu.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday’ın haberine göre, olay 22 Kasım Günü Tuzla’da yaşandı. Adem N. (39) isimli bir kişi misafir olarak gittiği arkadaşıyla tartışmaya başladı.

ARKADAŞININ EVİNİ ATEŞE VEREREK KAÇTI

Alevlenen tartışmanın ardından Adem N. arkadaşının evini ateşe vererek kaçtı. Bir süre sonra otomobiliyle tekrar aynı siteye geldi. Elindeki pompalı tüfekle sitenin önünden geçen seyir halindeki servis araçlarına ateş etmeye başladı. Saldırgan daha sonra güvenlik görevlilerinin gözü önünde pompalı silahla siteye girdi.

KADIN DOKTORA DEHŞETİ YAŞATTI

Saldırganın hedefinde bu kez otomobiliyle çalıştığı hastaneye gitmekte olan kadın doktor vardı. Saldırgan araca doğru koştu. Ardından peş peşe tetiğe bastı. Silahın tutukluk yapmasını fırsat bilen kadın doktor aracıyla hızla uzaklaştı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

“ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM”

Haberin Devamı

Saldırganı tanımadığını ifade eden Dr. Canan G., “İlk defa karşılaştığım birisi. Beni gördü. Direk arabamın önüne gelip hiç tereddüt etmeden küfrederek üç el ateş etti. Silah patlamadı” dedi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri ise saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem N. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Otelci çift Esra ve Nurettin Yıldızın öldürülmesiyle ilgili 7 gözaltıOtelci çift Esra ve Nurettin Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili 7 gözaltıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Doktor İremin kahreden ölümü Kaçan kedisini almak isterken balkondan düşerek hayatını kaybettiDoktor İrem'in kahreden ölümü! Kaçan kedisini almak isterken balkondan düşerek hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuzla#Silahlı Saldırı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen