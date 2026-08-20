Silahlı memurdan rapor oyunu

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ANTALYA'da Kepez Kaymakamlığı binasında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan M.Y., 16 Mart'ta işyerine 2 tabancayla geldi. Saat 11.00 sıralarında koridora çıkan M.Y., rasgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine çalışanlar ve binada bulunanlar tahliye edilirken, M.Y. kendisini odaya kilitledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaymakamlık binasına gelen uzman polis ekiplere intihar edeceğini söyleyen M.Y., yaklaşık 4.5 saat sonra ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen M.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. M.Y.'nin, olay öncesinde sanal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

YAPTIRIMLAR TEBLİĞ EDİLEMEDİ

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Hakkında yürütülen soruşturma 5 ay sonra tamamlanan M.Y., kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezası verilerek Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edildi. Ancak sağlık sorunları olduğunu beyan ederek rapor alan ve işe gelmeyen M.Y.'ye, yeni görev yeri ve aldığı cezalar tebliğ edilemedi.

Sürekli raporunu uzatan ve dilekçesini vermek için kaymakamlık binasına gelen M.Y., iddiaya göre, son gelişinde binada görevli polis memurlarıyla tartıştı. Aynı kurumda görevli Ö.Ç.'nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten polis memurları, M.Y.'yi içeri almak istemedi. Bunun üzerine M.Y. binadan uzaklaştı.