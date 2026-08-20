×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Silahlı memurdan rapor oyunu

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Raporu#Silahlı Saldırı#Milli Eğitim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

Tabancayla etrafa ateş açan Milli Eğitim personeli M.Y., aylıktan kesme cezası verildikten sonra Tunceli'ye tayin edildi. Kademe ilerlemesi de durdurulan M.Y. hakkındaki idari yaptırımların sürekli sağlık raporu aldığı için tebliğ edilemediği öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ANTALYA'da Kepez Kaymakamlığı binasında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan M.Y., 16 Mart'ta işyerine 2 tabancayla geldi. Saat 11.00 sıralarında koridora çıkan M.Y., rasgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine çalışanlar ve binada bulunanlar tahliye edilirken, M.Y. kendisini odaya kilitledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaymakamlık binasına gelen uzman polis ekiplere intihar edeceğini söyleyen M.Y., yaklaşık 4.5 saat sonra ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen M.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. M.Y.'nin, olay öncesinde sanal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

YAPTIRIMLAR TEBLİĞ EDİLEMEDİ

Haberin Devamı

Hakkında yürütülen soruşturma 5 ay sonra tamamlanan M.Y., kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezası verilerek Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edildi. Ancak sağlık sorunları olduğunu beyan ederek rapor alan ve işe gelmeyen M.Y.'ye, yeni görev yeri ve aldığı cezalar tebliğ edilemedi.

Sürekli raporunu uzatan ve dilekçesini vermek için kaymakamlık binasına gelen M.Y., iddiaya göre, son gelişinde binada görevli polis memurlarıyla tartıştı. Aynı kurumda görevli Ö.Ç.'nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten polis memurları, M.Y.'yi içeri almak istemedi. Bunun üzerine M.Y. binadan uzaklaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Raporu#Silahlı Saldırı#Milli Eğitim

BAKMADAN GEÇME!