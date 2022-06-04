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Silahlı kavgada yeğenlerini öldürmüştü: Nedeni ortaya çıktı

#Kavga#Bursa#Silah
Silahlı kavgada yeğenlerini öldürmüştü: Nedeni ortaya çıktı

Bursa'da yeğenleri Ferman (19) ile Şahin Gündüzeli (20) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren M.G.'nin (50) cinayetleri para meselesi yüzünden işlediği öne sürüldü. Polis, M.G.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi. Ferman ve Şahin Gündüzeli, aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.’nin bağ evine gitti. İki kardeş ve amcaları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenlerini tabancayla vurup, kaçtı.

Kardeşler kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan Gündüzeli kardeşler kurtarılamadı.

Silahlı kavgada yeğenlerini öldürmüştü: Nedeni ortaya çıktı



M.G.’nin, yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli kardeşleri, para meselesi yüzünden öldürdüğü öne sürüldü.

Kardeşlerin Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsileri sürerken, polis şüpheliyi arıyor.

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YEĞENİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bursa'da 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan M.G.'nin, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de at çiftlikleri olduğu belirtildi. M.G.'nin, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü yeğeni Şahin Gündüzeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Bir hafta önce ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Şahin Gündüzeli'nin, dün gece de kardeşi Ferman ile birlikte amcasının evine giderek, tehdit ettiği öne sürüldü. Ailenin yakınları, Şahin Gündüzeli'nin amcası M.G.'den sürekli para istediğini belirtti.

Silahlı kavgada yeğenlerini öldürmüştü: Nedeni ortaya çıktı

M.G.'yi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kardeşin cenazesi Altınşehir Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hasköy'de toprağa verilecek.

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#Kavga#Bursa#Silah

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