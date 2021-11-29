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Silahlı kavgada 16 yaşındaki Seymen hayatını kaybetti

#Kırklareli#Lüleburgaz#Cinayet
Silahlı kavgada 16 yaşındaki Seymen hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan tabancanın da kullanıldığı kavgada Seymen Dalbastı (16), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güneş Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda tabanca da kullanıldı.

Kurşunların isabet ettiği Seymen Dalbastı ile yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Seymen Dalbastı, hayatını kaybetti.

Polis, olaya karıştıklarını belirlediği M.G., M.U. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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#Kırklareli#Lüleburgaz#Cinayet

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