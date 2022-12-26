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Silahlı kavga kurbanı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Silahlı Kavga
Silahlı kavga kurbanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

İstanbul Kağıthane’de önceki gece araçlarıyla gelen bir grup, etrafa silahlarıyla ateş açtı.

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O sırada cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen Kuran kursu hocası Ramazan Arslan (25) ve bir kişi, isabet eden kurşunlarla yaralandı. Seken kurşunlardan biri de 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camından geçerek duvara saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ramazan Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. 

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#İstanbul#Kağıthane#Silahlı Kavga

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