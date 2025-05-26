‘Silahlı Hafiyelik Örgütü’nden savcıya suikastlı tehdit

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İddiaya göre, Avukat Aylin Arslantatar, 30 Ağustos 2024’te saat 19.23 sıralarında Savcı Yavuz Engin’i arayarak istihbaratçıların ve işinsanlarının bulunduğu bir ortamda, Engin’e yönelik suikast planlaması yapıldığını, 17 yaşında bir tetikçinin tutulduğunu, Tuğçe Toptemel’in tahliye edilmemesi halinde suikastın gerçekleştirileceğini söyledi. Bu planın tutmaması halinde Savcı Engin’in Ankara’da yaşayan kız kardeşinin vurdurulacağı bilgisini de savcıya iletti. Aynı görüşme içerisinde özel hayatına ilişkin birçok fotoğraf ve görüntünün ellerinde olduğunu, yakın arkadaşlarının da takibe alındığını belirterek, “Ne olur Yavuz, hayatta kalmak istiyorsan dediklerini yap, kendi canından korkmuyorsan bile eşin, çocuğun, ailen var” dedi.

OTOMOBİLİNİ TAKİP ETTİLER

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Savcı Engin, 4 Eylül 2024’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı olarak başvurup otomobilinin takip edildiğini, evinin gözetlendiğini ve tehdit edildiğini bildirdi. Bu şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Savcı Engin’in şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Savcı Engin’in rızası ile odasına 2 gizli kamera yerleştirilerek Avukat Aylin Arslantatar ve örgütün kurucusu olduğu öne sürülen Mustafa Kemal Zengin’in savcının makamına yaptığı ziyaret sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alındı.

TEHDİT KAMERADA

Aslantatar ile örgütün kurucusu olduğu öne sürülen Zengin, 1 Ekim 2024’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek 13.50’de Savcı Engin’in odasına girdiler. 14.57’ye kadar görüşme yaptılar. Gizli kamera ile kayıt altına alınan bu görüşmede Arslantatar ve Zengin ile Savcı Yavuz Engin arasında tehditlerin havada uçuştuğu bir görüşme gerçekleşti.



HALUK KIRCILAR, ÇATLILAR...

* Savcı Yavuz Engin: Tabii ki tabii ki... Size güvendim buraya çağırdım. Türkiye’de bu riske girebilecek nasıl bir ekip var, savcının ailesine bunu yapıp devletin bunun üstüne gitmeyeceğini mi düşünüyorlar.

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* Mustafa Kemal Zengin: Senin savcı olmanın önemi yok.

* Savcı Yavuz Engin: Sonucunu önemsemiyorlar diyorsun.

* Mustafa Kemal Zengin: Hiç mevki, makam hiç önemli değil, hiç mevki önemli değil.

* Mustafa Kemal Zengin: Karşında normal insanlar yok, arkadaşım karşında normal bir insan yok, Haluk Kırcı’lar, karşındakiler normal insanlar değil. Çatlı’nın ekibi bunlar, normal bir insan değil, normal bir insan olsa alır karşına konuşursun, ya da basarsın dayağı, bitti. Bunlar bir telefon ile sokağa 500 adam yığan tipler bunlar.

BU KIZI GÖNDER

* Savcı Yavuz Engin: Reçetemiz ne şimdi? Nasıl kurtulacağım bu işten?

* Aylin Arslantatar: Nasıl kurtulabilirsin biliyor musun, ben söyleyeceğim. Ben onların isteğini biliyorum, tamam mı? Bu kız problem, bu kızı gönder.

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* Aylin Arslantatar: Yavuz sana tehdit ne taraftan geliyor, yani nasıl bir tehdit alıyorsun sen?

* Mustafa Kemal Zengin: Şu an bir tehdit almıyor, Yavuz’u takip ediyorlar.

* Savcı Yavuz Engin: Doğrudan bir tehdit yok, ben sadece senden duydum, ama şöyle bir şey var, siyasi olarak baskı olarak benle uğraşılıyor, onu biliyorum. Aylardır uğraşılıyor, ama ölüm tehdidi, takip senden duydum. Şok oldum ama olabilir mi, olabilir dedim. Çünkü gruplar büyük gruplar.

SAVCIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Mustafa Kemal Zengin soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde Avukat Aylin Arslantatar’la sevgili olduğunu söyleyerek kendini özetle şöyle savundu: “Tuğçe Toptemel’i şahsen tanımıyorum. Eniştesi ve arkadaşım olan Yavuz Çelik vasıtası ile tanıyorum. Aylin Arslantatar ile Savcı Yavuz Engin’in odasına girdik. Amacım tutuklu Tuğçe Toptemel’in akrabalarından ve çevremden bu adamlar hakkında duyduklarımı savcıya aktarmaktı. Kesinlikle Cumhuriyet savcısını tehdit etmedim. Savcı ile görüşmek için kimseden talimat almadım, kimsenin sözcüsü değilim. Tanıdığım ve bilgi aldığım emniyet veya jandarma görevlisi yoktur. Gözaltında bulunan jandarma görevlilerini tanımam, kesinlikle hiçbir irtibatım olmamıştır. Devletine, milletime bağlı bir vatandaşım, yıllardır devletime ve milletime hizmetlerde bulundum. Kesinlikle devletin Cumhuriyet savcısının tehdit edecek kadar alçalmam. Pişmanım, bu yüzden Türk milletinden ve Sayın Savcımdan özür diliyorum.”

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AVUKAT: İŞ İLİŞKİSİ

Avukat Aylin Arslantatar ise soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, “Mustafa Kemal Zengin’le Yunus isimli bir erkek arkadaşım vasıtası ile yaklaşık 6-7 ay önce tanıştım. Avukat olmamdan dolayı birkaç kez iş görüşmem oldu. Daha sonra samimi olup arkadaşlığımızı ilerlettik. Kendisini bana emekli müsteşar olarak tanıtmıştı. İlişkim avukat olmam nedeni ile iş ve sosyal arkadaşlıktan ibarettir. Tuğçe Toptemel’i tanımıyorum.



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İsmini Mustafa Kemal Zengin’den, Savcı Yavuz Engin ile görüşmeye gittiğimde duymuştum. Savcı Yavuz Engin yaklaşık 7 senedir görüştüğüm ve samimi olduğum yakın arkadaşım olur. Savcı Bey’e kim ya da kimlerce eylem yapılacağı konusunda bir bilgim yok. Bunları bilseydim mutlaka Savcı Bey ile bu bilgileri de paylaşırdım” dedi.

İŞTE O KAYIT

PAPA, ABDİ İPEKÇİ SIKINTILI İŞLER...

* Savcı Yavuz Engin: Kimin kuyruğuna bastım, merak ediyorum.

* Mustafa Kemal Zengin: Şimdi burada söylediğimi tehditvari algılama, şöyle söyleyeyim senin attığın adımdan, WhatsApp’ından, durumundan, ailenden her şeyden haberleri var.

* Savcı Yavuz Engin: Bunu nasıl yapıyorlar, peki kim yani bunlar, anlayamıyorum.

DERİN DEVLET GÖNDERMESİ

* Mustafa Kemal Zengin: Devletin içinden, devletin kullandığı adamlar.

* Savcı Yavuz Engin: O zaman aktif istihbaratçılar bunlar.

* Mustafa Kemal Zengin: İçinde onlar da var.

* Mustafa Kemal Zengin: Onların en ağababaları birbirine abi derken biz abiydik, ondan yana bir sıkıntı yok, şimdi ben senden sadece bir şey rica edicem. Benimle bir resim çektireceksin, misafirim geldi diye, sayfanda yayınlayacaksın, sana Allah’ın bir kulu dokunamaz.

* Aylin Arslantatar: Papa, Abdi İpekçi çok sıkıntılı işler ya az buçuk biliyorsun sen.

* Mustafa Kemal Zengin: Bunların sokakta kafaya mermi atan 500 tane adamları var. Yani mafya dediğinde herkes zannediyorlar ki Sarallar ve Şahinler, değil, siz de takdir edersiniz bir takım kirli işlerin ne şekilde yürüdüğünü. Takdir ederseniz o yüzden bunları söylerken amacım sizi korkutmak ve şey değil.

* Savcı Yavuz Engin: Peki çözüm dosyayı hızlı çıkartmak mı, tahliye mi ne istiyorlar?

* Mustafa Kemal Zengin: Senin üzülmeni istemem veya Savcı Bey’in değer verdiği, bir ailesinin ondan dolayı bağdaşmasını istemem, mevzu burada şu, ben onları tanıdığımdan dolayı diyorum. Bunlar ki Türkiye’nin bir numaralı gazetecisine suikast yapıp, dünyanın bir numaralı adamına suikast yapmış bir kimse, başka bir şey konuşmaya lüzum yok.

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PAPA SUİKASTI MI

* Savcı Yavuz Engin: Bir numaralı adam şey mi, Papa suikastını mı diyorsun?

* Aylin Arslantatar: Abdi İpekçi...

* Savcı Yavuz Engin: Şimdi onlardan kim kaldı ki, kaç yıllık mesele ya onların çoluğu çocuğu mu bunlar, nesi oluyor akrabası mı bunlar?

* Mustafa Kemal Zengin: İçinde olanlardan biri de sağlam, aynı ekip. Ya bak kelime söylüyorum, bunlar Papa’ya suikast yapan ekip, yani şimdi sana güvenebilir miyim kardeşim.