MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı
GeriGündem Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

GAZİANTEP'te, silah tehdidi ile bir fırın çalışanının para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, Karataş Mahallesi'nde 20 Şubat tarihinde meydana geldi. M.A adlı şüpheli gece saatlerinde geldiği fırının çevresini bir süre gözetledi. Kimsenin bulunmadığı sırada içeriye giren şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayla fırın çalışanını tehdit ederek çekmecede bulunan 300 lira parayı aldı. Şüpheli daha sonra çalışanın cep telefonunu da alarak kaçtı. Şüphelinin kaçmasının ardından gasba uğrayan çalışan durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede gasp şüphelisinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Tespit edilen adreste üzerinde suç aleti tabancayla yakalanan M.A., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle