Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

Olay, Karataş Mahallesi'nde 20 Şubat tarihinde meydana geldi. M.A adlı şüpheli gece saatlerinde geldiği fırının çevresini bir süre gözetledi. Kimsenin bulunmadığı sırada içeriye giren şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayla fırın çalışanını tehdit ederek çekmecede bulunan 300 lira parayı aldı. Şüpheli daha sonra çalışanın cep telefonunu da alarak kaçtı. Şüphelinin kaçmasının ardından gasba uğrayan çalışan durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede gasp şüphelisinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Tespit edilen adreste üzerinde suç aleti tabancayla yakalanan M.A., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.