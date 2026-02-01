Silahlı eylem ve soygun hazırlığındaki 3 şüpheli, kaldıkları otelde yakalandı

×
Şubat 01, 2026 12:22

Bursa, Ankara ve Gaziantep’te, yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden adreslerine ulaştıkları kişilere yönelik, soygun ve silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen suç örgütü üyesi 3 şüpheli, kaldıkları otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.Ş.T. (22), E.C.D. (19) ve A.E.Ö. (18) isimli suç örgütü üyelerinin Bursa, Ankara ve Gaziantep’te silahlı eylem ve soygun hazırlığında olduğunu tespit etti.

 

3 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir otelde konakladıkları belirlendi. Özel Harekat polisleriyle düzenlenen baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasa dışı sorgulama panelleri üzerinden hedef aldıkları kişilerin kimlik bilgilerine ve ikamet adreslerine ulaştıkları ve saldırı ile soygun planlarını bu veriler doğrultusunda yaptıkları öğrenilen Ç.Ş.T., E.C.D. ve A.E.Ö. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

