Silahlı bahis çetesi!

CNNTÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta uzun süredir park halindeki bir otomobilin bagajından çıkan cephanelik, polisi alarma geçirdi. Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu satıldığı ihbarını araştırmaya başlayan ekipler satış yapıldığı iddia edilen yerde uzun süredir park halinde olan bir otomobili mercek altına alınca ortaya bambaşka bir tablo çıktı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Plakasının sahte olduğu belirlenen otomobilden ise adeta bir cephanelik çıktı. Aracın bagajında bir tam otomatik tüfek, iki otomatik tabanca, 10 adet sarjör, bu silahlara ait binlerce mermei ve ayrıca bir sis bombası ile iki adet susturucu bulundu.

YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ÇIKTI

Otomobilin sahiplerini bulmak için yapılan araştırma yasa dışı bahis oyntan bi çetei ortaya çıkard. Polis, yasa dışı bahis çetesi lideri Gökhan Kudu ve çetesine ait dört iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada başkaları adına alınmış çok sayıda cep telefonu ve hatları ile yine başkaları adına alınmış çok sayıda kredi kartı ele geçirildi. Yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan bilgisayar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, Gökhan Kudu adına çalışan yasa dışı bahisten sorumlu Diyar Özer, silahlı tahsilattan sorumlu Kaan Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 2'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Bahis çetesine ayda iki bin lira karşılığında banka hesaplarını kullandıran 30 kişinin de ifadesi alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.