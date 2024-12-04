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Silahlı ‘artistliğe’ emniyet raconu

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#İstanbul Emniyeti#Organize Suçlarla Mücadele#Silahlı Çete
Silahlı ‘artistliğe’ emniyet raconu
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:00

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve sevkıyatı gibi suçlara karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan ve sosyal medya aracılığı ile silah kullanımını özendirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Silahlı ‘artistliğe’ emniyet raconu

Operasyonda 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 fişek, 2 av tüfeği, 2 şeffaf poşetler içerisinde 10’ar gram kokain ve marihuana ile sahte plaka ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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#İstanbul Emniyeti#Organize Suçlarla Mücadele#Silahlı Çete

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