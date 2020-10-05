Silahlarını bırakıp kaçıyorlar

Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin ardından, mevzileri bırakarak kaçan Ermenistan askerleri, her şeyi geride bıraktı. Hürriyet, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı silah, mühimmat ve askeri araçları görüntüledi. Ermenistan askerlerinin bıraktığı mühimmat arasında makineli tüfek, tanksavar füzeleri, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler de bulunuyor.









Ele geçirilenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belge, haritalar ve önemli noktaları gösteren çizelgeler de yer alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Sukavuşan yönündeki çatışmalarda Ermenistan ordusunun 4 tankının imha edildiğini, 3 tankının ise ele geçirildiğini duyurdu.