MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilahlarını bırakıp kaçıyorlar
GeriGündem Silahlarını bırakıp kaçıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN-Rıza ÖZEL
Haber Giriş: 05.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Silahlarını bırakıp kaçıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silahlarını bırakıp kaçıyorlar
Abone Olgoogle-news

Hürriyet ekibi, Ermenistan askerlerinin kaçarken geride bıraktığı zırhlı araçları, silahları ve mühimmatı görüntüledi.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin ardından, mevzileri bırakarak kaçan Ermenistan askerleri, her şeyi geride bıraktı. Hürriyet, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı silah, mühimmat ve askeri araçları görüntüledi. Ermenistan askerlerinin bıraktığı mühimmat arasında makineli tüfek, tanksavar füzeleri, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler de bulunuyor.

Silahlarını bırakıp kaçıyorlar



Ele geçirilenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belge, haritalar ve önemli noktaları gösteren çizelgeler de yer alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Sukavuşan yönündeki çatışmalarda Ermenistan ordusunun 4 tankının imha edildiğini, 3 tankının ise ele geçirildiğini duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle