Silahlara da dezenfekte

TSK’nın tüm birliklerinde koronavirüs alarmı verildi. Kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeler (KBRN) uzmanı personeller tüm malzemeleri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Kullanılan silah ve araçların yanı sıra savaş ve eğitim uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilerde de personelin temas halinde bulunduğu bölgeler temizleniyor. Milli Savunma Bakanlığı daha önce de yurtiçinin yanı sıra sınırda ve sınır ötesinde görev yapan harekât bölgelerindeki birliklere de ateş ölçerler, hijyen paketleri, maske ve dezenfektanlar göndermişti. Sağlık malzemeleri sevkiyatının periyodik olarak devam ettiği bildirildi.

YURTDIŞINDAN DÖNENE KARANTİNA

Kuzey Irak ve Suriye’deki harekât bölgelerinden dönecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup, sağlık kontrollerinin yapılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri alan Milli Savunma Bakanlığı, harekât bölgelerine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri de sevk etmişti. Harekât bölgelerine giriş ve çıkışlar 2. Ordu Komutanlığı’nın iznine bağlanırken, tüm birliklerde ‘sosyal mesafe’ kuralı işletilmeye başlanmıştı.