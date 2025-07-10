Silahlar yakılacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçen hafta bir grup milletvekiliyle yaptığı toplantıda, örgütteki askeri teçhizatla ilgili envanter çıkarılacağını, ancak yurtdışındaki silahların teslim alınmayıp yakılarak imha edileceğini söylemişti. Örgüte yakın yayın organında, Antik Çağ’dan beri savaş ve çatışma dönemlerinden sonra iyi niyet göstergesi kabul edildiği için bir ritüel olarak silahların yakılacağı belirtildi. Milattan Önce Antik Çağ’da Ege bölgesinden Britanya’ya, Keltlerden Kafkaslara kadar birçok toplumda silahların yakıldığına dair bulgular paylaşıldı. Modern zamanda ise 1999’da Liberya’daki iç savaşın ardından binlerce silah ve merminin yakılması, 2002’de Sierra Leone’de 46 bin 500 militandan teslim alınan silahların Lungi kentinde BM gözetiminde ateşe verilmesi, 2007’de Kolombiya’da 14 bin silahın eritilip geri dönüşümle okul sırasına dönüştürülmesi gibi örnekler verildi.

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Gözden Kaçmasın Mesajın şifreleri ve perde arkası Haberi görüntüle

DEM HEYETİ GİDİYOR

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, silah bırakma töreninin yarın Süleymaniye’de yapılacağını ve eş genel başkanlar, MYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan DEM Parti heyetinin programa katılacağını açıkladı. Doğan, “Tarihi bir eşikteyiz. O tarihi ana tanıklık etmek için 11 Temmuz’da Süleymaniye’de olacağız. Silahların tümden devre dışı kalması için atılacak bu somut adıma herkesin aynı hassasiyette yaklaşmasını temenni ediyoruz. Bunu bir yenme-yenilme, bir tasfiye, bir taviz gibi görmemek gerekiyor. Bunun Ortadoğu’ya da örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

MİT BAŞKANI, KURTULMUŞ’LA GÖRÜŞTÜ ‘YENİ DÖNEM’ TRAFİĞİ

TERÖR örgütü PKK’nın yarın için planladığı silah bırakma eyleminin ardından, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde ikinci evrede atılacak adımlarla ilgili görüşmeler yapılıyor.

Gözden Kaçmasın İşte Türkiye modeli Haberi görüntüle

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat’ta yürüttüğü temasların ardından dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da DEM Parti’nin İmralı heyetiyle ertelenen görüşmesini gelecek hafta yapacağını açıkladı.

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