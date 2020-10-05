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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Silahla yaralama ve iş yeri kurşunlamadan tutuklandı

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Silahla yaralama ve iş yeri kurşunlamadan tutuklandı
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Samsun'da silahla bir kişiyi yaraladığı, bir iş yerine de silahlı saldırı düzenlendiği ileri sürülen zanlı, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan E.G. yaralandı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı İ.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. İ.Ç. daha sonra da İlkadım İlçesi Çay Mahallesi'nde bir çay bahçesine silahlı saldırı düzenledi. Olaydan sonra kaçan İ.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Her iki ayrı suçtan da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.Ç. Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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