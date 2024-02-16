Silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu... 18 yaşındaki İdan toprağa verildi

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Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Yavuz'u, cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınamayacak halde olan Yavuz için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir gencin bulunduğunu anons etti.

Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yavuz, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İdan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde, yaşam mücadelesini kaybetti.

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AMCASI, YENGESİ VE KUZENLERİ SORGUDA

Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeninin işlemleri sürüyor.

İdan Yavuz (18), Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahalle Mezarlığında gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.