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Silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu... 18 yaşındaki İdan toprağa verildi

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#İdan Yavuz#Mardin#Mardin Haberleri
Silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu... 18 yaşındaki İdan toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 17:29

Mardin'de, 13 Şubat'ta başından silahla vurulmuş halde bulunan İdan Yavuz (18), bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına altına alınan amcası, yengesi ve 2 kuzeninin işlemleri sürüyor. İdan Yavuz, gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.

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Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Yavuz'u, cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınamayacak halde olan Yavuz için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir gencin bulunduğunu anons etti.

Silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu... 18 yaşındaki İdan toprağa verildi

Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yavuz, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İdan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde, yaşam mücadelesini kaybetti.

Silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu... 18 yaşındaki İdan toprağa verildi

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AMCASI, YENGESİ VE KUZENLERİ SORGUDA

Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeninin işlemleri sürüyor.

İdan Yavuz (18), Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahalle Mezarlığında gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi. 

 

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#İdan Yavuz#Mardin#Mardin Haberleri

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