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Silahınız batsın

Güncelleme Tarihi:

#DÜĞÜN#Maganda Kurşunu#ANKARA
Silahınız batsın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 07:00

Ailesiyle sokak düğününe giden 9 yaşındaki Emirhan Baytemür, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

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Ankara Mamak’ın Küçük Kayaş Mahallesi’nde yaşayan Baytemür ailesi, 27 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde akrabalarının Kıbrıs köyü meydanında düzenlenen düğününe katıldı. Düğünde sözde kutlama için havaya silahlar ateşlendi. O.T.’nin tabancasından çıkan kurşun, düğün alanında bulunan 9 yaşındaki Emirhan Baytemür’ün başına isabet etti. Ağır yaralanan Emirhan, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Emirhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan O.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#DÜĞÜN#Maganda Kurşunu#ANKARA

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