Silahınız batsın

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Ankara Mamak’ın Küçük Kayaş Mahallesi’nde yaşayan Baytemür ailesi, 27 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde akrabalarının Kıbrıs köyü meydanında düzenlenen düğününe katıldı. Düğünde sözde kutlama için havaya silahlar ateşlendi. O.T.’nin tabancasından çıkan kurşun, düğün alanında bulunan 9 yaşındaki Emirhan Baytemür’ün başına isabet etti. Ağır yaralanan Emirhan, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Emirhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan O.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.