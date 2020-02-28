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Çetin AYDIN
Haber Giriş: 28.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Silahını kaptı polisi vurdu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Silahını kaptı polisi vurdu
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro durağında bir polis memurunu tabancasını aldıktan sonra vurarak yaralayan A.Ç. gözaltına alındı.

Otogar Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memuru B.Ö., önceki gece 23.00 sıralarında mesai bitiminde evine gitmek için otogardaki metro durağına gelerek banka oturdu. Bu sırada arkasından yanaşan bir kişi montunu kaldırarak belindeki tabancasını aldı. Tabancasının alındığını fark eden B.Ö., geri dönüp müdahale etmek istedi. Tabancasını alan kişi B.Ö.’ye ateş açarak bacağından yaraladı ve kaçtı. Okmeydanı’ndaki Örnek Mahallesi’nde de havaya ateş açtığı tespit edilen A.Ç. (24), Beyoğlu Pazaraltı Sokak’ta kıstırılarak gözaltına alındı. Üzerinde polisten aldığı tabanca da ele geçti. A.Ç.’nin kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Psikotik bozukluk tanısıyla tedavi gördüğü öğrenilen A.Ç. “Bankta oturan kişinin belinde tabancasını görüp aldım, üzerime doğru gelince de ateş ettim” dedi.

Silahını kaptı polisi vurdu


 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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