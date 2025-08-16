‘Silahın kabzasıyla vurdu, saçımdan sürükledi, ölümle tehdit etti’… Psikopat sevgiliden şikâyetçi oldu

Haberin Devamı

Evlilik planları yapan çift, iddiaya göre O.K.’nin kıskançlık krizleri yüzünden defalarca tartışma yaşadı. E.K., yaklaşık 1.5 yıldır devam eden bu krizlerde O.K.’nin sık sık şiddete başvurduğunu öne sürdü. Hastaneden darp raporu alan E.K., sevgilisinden şikâyetçi oldu. Hakkında tedbir kararı çıkartılan O.K.’nin, görev yerinin de değiştirildiği öğrenildi.

‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’

E.K. son olarak silah kabzasıyla darbedildiğini söyleyerek, “28 Haziran’da pikniğe gittik. Giderken sorun yoktu, geri dönüşte beni yabancı bir numara aradı. Delirmiş gibiydi, gözü bir şey görmedi. Elimden telefonu aldı, aracın kapılarını kilitledi, yol üzerinde durdu. Telefonumu arayana küfürler, hakaretler etti. Silahını çıkardı. Silahının namlusuyla ve kabzasıyla beni darbetti. Boğazımı sıkmaya başladı. Nefessiz kaldım, sonra bıraktı. Saçlarımdan tutup yerde sürükledi, dizlerim yara oldu. Arabaya binip hızlı sürdü. ‘Seni öldüreceğim, sen göreceksin, seni öldürüp atacağım, senin ölünü hiç kimse de bulamayacak’ gibi şeyler söyledi. Sonra durduk, dizlerim yara olduğu için topallayarak indim. Araçtan inerken silahının tetiğini çektiğini gördüm, ‘Beni vuracak, öldürecek’ dedim kendi kendime. Sonra evime doğru koşmaya başladım” dedi.

Haberin Devamı

Can güvenliğinin olmadığını ve korktuğunu belirten E.K., “Koruma kararı çıkarttım 1 aylığına. Ayın 10’unda bitti ama 10’unu 11’ine bağlayan gece beni arıyor. Bir şeylerin peşinde hâlâ. Korkuyorum, kesinlikle can güvenliğim yok. Ailemin ve kendi can güvenliğimden çok korkuyorum” dedi.

E.K. can güvenliğinin olmadığını ve korktuğunu söyledi.