Silahı çekenler yine çocuk! Beyoğlu'ndaki cinayette şok detaylar ortaya çıktı:

Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 14:41

Beyoğlu'nda yol kenarında beklerken, sağ kapısını açan bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen taksici Ali Sancar cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2'si çocuk 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırının Ali Sancar ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Burak K. (29)'nin azmettirdiği 16 yaşındaki saldırganlar tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edilen şüpheli Burak K. ise "Ben kimseyi öldürmedim. Sadece yardım ettim" dedi.

Olay, 20 Eylül'de saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasığından ve bacağından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler B.E.D.(16) ve M.D.(16) düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, kendilerini Burak K.'nın azmettirdiğini söyledi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından Burak K.'nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLERİ AZMETTİRMİŞ

Şüpheliler B.E.D. ve M.D.'nin sorguları yaşları 18 yaşından küçük olduğu için Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nde, diğer şüpheli Burak K.'nın sorgusu ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Yapılan sorgulamaların ardından Burak K.'nın olayda kullanılan motosiklet ve silahı temin ederek para karşılığı 16 yaşındaki 2 şüpheliye saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Burak K.'nın polisteki ifadesinde "Benden motosiklet ve silah istediler. Ben de temin ettim. Ben kimseyi öldürmedim. Sadece yardım ettim" dediği öğrenildi. Öte yandan Çocuk Şube Müdürlüğünde sorgulanan yaşı küçük şüphelilerin "Sadece korkutmak istemiştik. Bir el ateş ettik oradan kaçtık. Bizden bunu yapmamızı Burak K. istemişti" dedikleri öğrenildi.

DAHA ÖNCEDEN DE SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Çocuk Şube Müdürlüğünde sorgulan ve olayda silah kullandığı öğrenilen B.E.D.'nin daha önceden tehdit ve yaralama suçlarından iki suç kaydı B.D.'nin ise uyuşturucu ve gasp suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın azmettiricisi olduğu belirlenen Burak K.'nın ise yaralama ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. (DHA)

 

