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Silahı aniden başına doğrulttu: Bursa’da poligonda dehşet anları kamerada

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#Silah Kazası#Bursa Poligon#İntihar Girişimi
Silahı aniden başına doğrulttu: Bursa’da poligonda dehşet anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 16:28

Bursa Nilüfer'de bir atış poligonunda silahı başına doğrultan kişiye atış eğitmeni müdahale etti. Hayat kurtaran o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen aylarda Nilüfer ilçesindeki bir atış poligonunda meydana geldi.

Silahı aniden başına doğrulttu: Bursa’da poligonda dehşet anları kamerada

Atış yapmak için poligona gelen kişi, bir süre atış yaptıktan sonra silahı aniden kendi başına doğrulttu.

Silahı aniden başına doğrulttu: Bursa’da poligonda dehşet anları kamerada

Bu sırada yanında bulunan atış eğitmeni ile bir başka kişi hızla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu intihara kalkışan kişinin elindeki silah alınırken, yaşananlar poligonun güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Silah Kazası#Bursa Poligon#İntihar Girişimi

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