Silahı aniden başına doğrulttu: Bursa’da poligonda dehşet anları kamerada

Bursa Nilüfer'de bir atış poligonunda silahı başına doğrultan kişiye atış eğitmeni müdahale etti. Hayat kurtaran o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, geçen aylarda Nilüfer ilçesindeki bir atış poligonunda meydana geldi.
Atış yapmak için poligona gelen kişi, bir süre atış yaptıktan sonra silahı aniden kendi başına doğrulttu.
Bu sırada yanında bulunan atış eğitmeni ile bir başka kişi hızla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu intihara kalkışan kişinin elindeki silah alınırken, yaşananlar poligonun güvenlik kamerasına yansıdı.