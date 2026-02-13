Silah zoruyla evine girdikleri kadının ellerini bağlayıp yüz tanıma sistemiyle hesabından para çektiler! Şüpheliler operasyonla yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna uyruklu (A.H.) isimli kadın market alışverişi sonrası ikametine döndüğü esnada, site koridorunda bekleyen kapüşonlu 5 şüpheli şahıs tarafından tabanca gösterilerek ikametine zorla girildi.
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin R.A. (38), A.S (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 4'ü kaçmaya çalıştıkları sırada Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma şahısların eve girmesi, kaçtıkları panelvan aracın takibi ve karayolunda düzenlenen operasyonla şahısların yakalanıp gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.