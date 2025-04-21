Silah Taciri dijital dünyada

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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Ankara Resim ve Heykel Müzesi 20 başyapıt eserini belirledi. Bu eserlerin de Türk dijital sanatçı ve stüdyoların yaratıcı dokunuşlarıyla teknolojik araçlarla yeniden canlandırılması planlandı. ‘Köklere Yolculuk’ adı verilen Dijital Sanat Sergisi, ilk olarak Adana Kültür Yolu Festivali’nde sanatseverlerle buluştu. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında diğer şehirleri de dolaşacak olan Sergide, Osman Hamdi Bey’in ‘Silah Taciri’, Hoca Ali Rıza’nın ‘Küçük Çamlıca Tepesi Çilehane/Musalla Mescidi’ eseri, Erol Akyavaş’ın ve Mustafa Ata’nın ‘Kompozisyon’ çalışmaları, Şeker Ahmet Paşa’nın ‘Manzara’sı, Halil Dikmen’in ‘Portakal Toplayanlar’ı, Cemal Tollu’nun ‘Atlar 1964’ü, Abidin Dino’nun ‘İsimsiz’ çalışması, Abdülmecid Efendi’nin ‘Haremde Goethe’si ve Adnan Çoker’in ‘Türk Üçgeni’ resimlerinin yeni konseptleri yer aldı.





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YENİ NESİL YÖNTEMLER

Eserlerin geçmişten günümüze taşınarak, özüne ve ruhuna aykırı olmayacak şekilde yeni nesil yöntemlerle günümüze taşınmalarının istediklerini belirten proje sahibi Cengiz Ayyıldız, “Sanatçılarımız, Türk resim sanatının tarihsel yolculuğunu dijital sanatın olanaklarıyla yeniden yorumluyor” değerlendirmesinde bulundu. Serginin Küratörü Ayşe Demirci ise projeyi, “Bu sergi, sanatın evrensel dilini dijital formlarla harmanlayan bir deneyim sunuyor. Seçilen eserler, geçmiş ve geleceğin kesişiminde yeni bir perspektif kazanıyor. Dijital sanat geçmişin ruhunu yansıtan bir ayna; Türk resim sanatının bu ölümsüz eserleri toplumsal belleğin sembolleri olarak yeniden hayat buluyor” sözleriyle anlattı.