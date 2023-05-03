Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Silah suçlamasına soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Silah Suçlaması#AK Parti#Soruşturma
Silah suçlamasına soruşturma
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

SOSYAL medyada “AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı Silah Dağıtımı Yapıyormuş...” başlıklı paylaşıma ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturmada, “Yavuz Özcan@OOktayyildiz3” isimli Twitter hesabından paylaşımı yapan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması için talimat verildi.

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek, “Yapmayın. Seçimler gelip geçer, bizim kardeşliğimiz, baki kalır. Biz bir vatanın evlatlarıyız. Seçimler düşman olarak yarışmadığımız bir yerdir. Lütfen bu gençliğin üzerine bu tarz iftiralarla yüklenmeyin. Hukuki süreci başlatıyoruz” dedi.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silah Suçlaması#AK Parti#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD