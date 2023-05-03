Silah suçlamasına soruşturma

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“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturmada, “Yavuz Özcan@OOktayyildiz3” isimli Twitter hesabından paylaşımı yapan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması için talimat verildi.

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek, “Yapmayın. Seçimler gelip geçer, bizim kardeşliğimiz, baki kalır. Biz bir vatanın evlatlarıyız. Seçimler düşman olarak yarışmadığımız bir yerdir. Lütfen bu gençliğin üzerine bu tarz iftiralarla yüklenmeyin. Hukuki süreci başlatıyoruz” dedi.